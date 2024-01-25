Поставил ВСУ некачественную одежду на десятки миллионов: предприниматель получил подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении директору частного предприятия. Мужчина поставил ВСУ некачественную одежду на 25 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса Генпрокурора Украины.

"В результате противоправных действий подозреваемого государству причинено более 25 млн грн ущерба", - отмечают в офисе Генпрокурора.

Правоохранители обнаружили, что поставленная одежда является некачественной, не отвечает утвержденным техническим условиям и не может использоваться по целевому назначению в ВСУ.

"По данным следствия, в конце 2022 года подозреваемый заключил договор с одной из воинских частей в Киеве на поставку зимней форменной одежды для защитников Украины. Денежные средства для обеспечения одеждой подразделений ВСУ были выделены на основании решений КМВА из бюджета местной администрации", - говорится в сообщении.

Резонансные дела по закупке некачественной одежды для ВСУ

Напомним, в конце декабря прошлого года Государственное бюро расследований (ГБР) задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, бизнесмена обвиняют в том, что предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. В настоящее время Игорь Гринкевич находится в СИЗО.

Кроме того, прокуроры возбудили несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд гривен.

В настоящее время всем участникам, включая Игоря и Романа Гринкевича, сообщено о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 УК Украины).

Трем фигурантам по делу о поставке для ВСУ избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

На днях стало известно, что сына Гринкевича задержали. Это произошло в Одессе.

Подробно о том, как в тендерах на одежду для ВСУ победили строительные фирмы, чем они занимались до этого и кто такие Гринкевичи, читайте также в материале РБК-Украина.

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