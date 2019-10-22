Забег с олигархом: чего Коломойский и ПриватБанк добиваются в судах

Слишком большой, чтобы упасть. Именно так говорили финансовые аналитики о ПриватБанке незадолго до его национализации в декабре 2016 года, тем самым исключая банкротство и вывод банка с рынка. Подобный аргумент использовали в НБУ и Минфине, объясняя, почему государство было вынуждено спасать банк, влив в него 155 млрд гривен.

Лопнувший "Приват" грозил бы не только вкладчикам, которые могли потерять свои депозиты, но и финансовой стабильности страны в целом. И хотя ПриватБанк уже почти три года принадлежит государству, его бывшие собственники – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, не оставляют попыток вернуть себе финучреждение.

И если в конце 2016 года в своем письме к Кабмину бизнесмены просили о национализации банка, теперь экс-акционеры настаивают, что сделка была несправедливой. Время от времени они, преимущественно Коломойский, заявляют о своих правах на "Приват", нервируя вкладчиков и раздражая западных кредиторов, в частности, МВФ.

В Фонде ожидают, что власти продолжат добиваться от Коломойского и Боголюбова компенсации ущерба за доведения банка до неплатежеспособности. И, разумеется, не поддержат решения, направленные на возврат "Привата" бывшим собственникам.

За последние несколько лет юристы олигархов подали в украинские суды ряд исков, требуя, среди прочего, признать недействительными решения НБУ, давшие повод признать банк неплатежеспособным. Кроме того, экс-акционеры хотят расторгнуть договор о покупке Минфином банка за 1 гривну у Фонда гарантирования вкладов и, собственно, вернуть себе акции банка.

Коломойский в марте этого года говорил о том, что банк ему как таковой не нужен, но он хочет получить компенсацию – как минимум 2 млрд долларов. Именно столько, по его словам, составлял капитал банка на момент национализации.

В НБУ, впрочем, это неоднократно опровергали, уверяя, что в банке был отрицательный капитал, и подтверждали это выводами независимых экспертов. Ключевая проблема в банке, по версии НБУ, была в том, что он кредитовал связанные с акционерами компании, которые эти кредиты не обслуживали.

Со стороны Коломойского требование о компенсации пока осталось на уровне публичных заявлений, и не является предметом судебных тяжб. Наоборот, новые владельцы и руководство банка пытаются взыскать деньги с экс-собственников, чтобы возместить затраты при национализации.

И если Коломойский и Ко выстраивают линию нападения через украинские суды, то ПриватБанк, уже будучи государственным, судится со своими бывшими владельцами за рубежом. К примеру, на прошлой неделе суд в Лондоне стал на сторону банка, позволив рассматривать в британской юрисдикции иск о взыскании с экс-собственников 3 млрд долларов. И пока этот процесс будет длиться, продолжит действовать всемирная заморозка активов Коломойского и Боголюбова, из-за которой они ограничены в расходах и сделках.

По мнению управляющего партнера адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" Игоря Чудовского, все вынесенные украинскими судами решения по делам ПриватБанка теоретически могут иметь влияние на лондонский арбитраж. Но только в качестве письменных доказательств, допустимость и весомость которых будет рассматриваться наравне с остальными доказательствами, отметил Чудовский.

"Какое бы ни было вынесено решение в Украине, оно не станет преюдицией при рассмотрении дела в Лондоне. К слову, любой вердикт, вынесенный лондонским коммерческим арбитражем, не есть обязательным для исполнения на территории Украины, поскольку Украина не есть подписантом Гаагской конвенции о признании и исполнении иностранных судебных решений в гражданских и коммерческих делах", – пояснил юрист.

Он уточнил, что регламентом Лондонского суда не установлены сроки рассмотрения спора, потому и это дело может рассматриваться сколько угодно.

В Украине до последнего времени для ПриватБанка судебные тяжбы складывались не самым лучшим образом. В четверг, 17 октября, должны были состояться дебаты в Хозяйственном суде Киева по иску Коломойского и компании Triantal Investments (владела более 16,5% акций банка до национализации) о возврате им акций. Но за день до дебатов судья приостановила рассмотрение дела.

"Причина приостановки, насколько я знаю, – до рассмотрения другого судебного дела, которое не рассматривается в Хозяйственной суде Киева, но рассматривается в Украине в другом суде", – сказал журналистам и.о. главы Хозсуда Киева Петр Паламар.

При этом, как пояснил РБК-Украина информированный собеседник, знакомый с деталями этого процесса, стороны ожидали, что после дебатов судья примет решение. "О приостановке дела речь не шла, это несколько нас удивило. Но, вероятно, судья решила не спешить и не брать на себя ответственность", – предположил собеседник.

Юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев пояснил журналистам, что банк и ранее настаивал на необходимости приостановить дело до решения в админсудах.

Что же касается "другого судебного дела", о котором упомянул Паламар, речь идет об апелляции на решение Окружного административного суда Киева (ОАСК). В апреле этот суд буквально за несколько дней до второго тура президентских выборов принял решение о незаконности национализации ПриватБанка.

В конце мая Нацбанк обжаловал это решение, и дело передали на рассмотрение в Шестой апелляционный админсуд. Однако производство пока не открыто, и когда это случится – неизвестно. Следовательно, неясно, когда к рассмотрению дела вернется и Хозсуд.

Интересно, что Хозсуд несколько раз переносил заседания по делу ПриватБанка, и, по большому счету, мог не дотягивать до дебатов, назначая их на 17 октября, а еще раньше приостановить рассмотрение, сославшись на необходимость дождаться решения по апелляции. Почему такое решение суд принял только сейчас – сказать сложно. Но пауза сама по себе нисколько не выглядит странной, учитывая резонанс вокруг спора между Коломойским и ПриватБанком.

Еще весной решение Окружного админсуда в пользу экс-владельцев многие связывали с начавшейся сменой власти. Мол, суд, понимая, что в кресле президента Петра Порошенко сменит бизнес-партнер Игоря Коломойского, решил проявить лояльность к новой власти. Владимир Зеленский, к слову, долгое время крайне осторожно комментировал вопрос "Привата", по сути, избегая конкретики.

На пресс-марафоне Зеленский сказал, что у него не было разговоров с Коломойским насчет ПриватБанка и что он занимает в этом вопросе "государственную позицию". Президент признал проблему с принятием честных решений в судах, но сказал, что на суды не влияет и судьям не звонит.

Проблемная ситуация с ПриватБанком является одним из самых больших рисков, препятствующих новой программе МВФ для Украины. Без Фонда стране будет крайне непросто привлекать займы от других кредиторов, особенно в следующий год крупных внешних выплат по займам.

Именно для Зеленского и новой власти в целом сейчас невыгодно любое решение суда по ПриватБанку, которое удовлетворит Коломойского. Глава государства будет первым, на кого польется критика за поддержку одиозного олигарха, не говоря уже о том, как это будет воспринято западными партнерами.

Как это может быть – показала история с материалом Financial Times, которое месяц назад со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука написало, что власти ищут компромисс с Коломойским по поводу ПриватБанка. Статья была опубликована как раз во время визита в Киев миссии МВФ. Незадолго до публикации FT Гончарук был запечатлен на фото за одним столом с президентом и Коломойским, что стало поводом для сплетен и домыслов, в том числе и по поводу переговоров по ПриватБанку.

В Кабмине, то ли опровергая это, то ли оправдываясь, сказали, что внимательно изучают ситуацию вокруг банка, но ни с кем не договариваются. Только едва ли этот ответ удовлетворил экспертов МВФ, покинувших Киев без конкретики о новой программе. Глава НБУ Яков Смолий заявил в пятницу в Вашингтоне, что вопрос ПриватБанка не стоит на переговорах с МВФ, но его все же нужно решить.