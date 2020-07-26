Постановление Рады о выборах угрожает урегулированию на Донбассе, - Путин

Путин говорит о нарушении минских соглашений
Лидер России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским поднял вопрос о постановлении Верховной рады о местных выборах. Путин заявил, что решение украинского парламента нарушает "Минск".
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Так, в ходе разговора Путин охарактеризовал принятое постановление как противоречащее минским договоренностям.
Путин подчеркнул, что решение Рады о проведении местных выборов ставит под угрозу перспективы урегулирования ситуации на Донбассе.
Напомним, сегодня состоялся телефонный разговор Зеленского и Путина; разговор касался достижения соглашения о прекращении огня на Донбассе, а также выполнения договоренностей "нормандской четверки".
Ранее в российском МИД заявили, что могут трактовать постановление Рады о местных выборах как выход Украины из минских договоренностей; Москва требует от Киева объяснений.
Как писало РБК-Украина, 15 июля Рада назначила местные выборы в Украине; постановление не предусматривает проведение выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.