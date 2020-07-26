Постановление Рады о выборах угрожает урегулированию на Донбассе, - Путин

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин говорит о нарушении минских соглашений

Лидер России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским поднял вопрос о постановлении Верховной рады о местных выборах. Путин заявил, что решение украинского парламента нарушает "Минск".

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, в ходе разговора Путин охарактеризовал принятое постановление как противоречащее минским договоренностям.

Путин подчеркнул, что решение Рады о проведении местных выборов ставит под угрозу перспективы урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, сегодня состоялся телефонный разговор Зеленского и Путина; разговор касался достижения соглашения о прекращении огня на Донбассе, а также выполнения договоренностей "нормандской четверки".

Ранее в российском МИД заявили, что могут трактовать постановление Рады о местных выборах как выход Украины из минских договоренностей; Москва требует от Киева объяснений.

Как писало РБК-Украина, 15 июля Рада назначила местные выборы в Украине; постановление не предусматривает проведение выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.