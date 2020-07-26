Постанова Ради про вибори загрожує врегулюванню на Донбасі, - Путін

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін говорить про порушення мінських угод

Лідер Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським порушив питання щодо постанови Верховної ради про місцеві вибори. Путін заявив, що рішення українського парламенту порушує "Мінськ".

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Так, в ході розмови Путін охарактеризував ухвалену постанову як таку, що суперечить мінським домовленостям.

Путін наголосив, що рішення Ради про проведення місцевих виборів ставить під загрозу перспективи врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні відбулася телефонна розмова Зеленського та Путіна; розмова стосувалася досягнення угоди про припинення вогню на Донбасі, а також виконання домовленостей "нормандської четвірки".

Раніше в російському МЗС заявили, що можуть трактувати постанову Ради про місцеві вибори як вихід України з мінських домовленостей; Москва вимагає у Києва пояснень.

Як писало РБК-Україна, 15 липня Рада призначила місцеві вибори в Україні; постанова не передбачає проведення виборів на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.