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Постановление об отчете Кабмина еще не передано председателю ВР

НовостиПолитика    21.06.2018 - 15:20
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Комитет его еще не подготовил

Комитет по вопросам экономической политики еще не передал председателю Верховной рады постановление о рассмотренном на заседании комитета отчет Кабинета министров за 2017 год. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий в эфире канала 112, передает РБК-Украина.

"Состоялся очень масштабный разговор и дискуссия относительно отчета правительства. Насколько мне известно, комитет положительно оценил работу правительства. Но постановления у меня еще нет. Комитет его еще не подготовил, не передал. Когда оно будет передано, я буду принимать решение относительно последующих действий", - сообщил Парубий.

Напомним, 20 июня Комитет Верховной рады по вопросам экономической политики единогласно принял к сведению отчет Кабинета министров Украины.

Председатель комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук отметил, что он подготовит и внесет постановление по рассмотрению отчета Кабмина в Раде.

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Отчет Кабмина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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