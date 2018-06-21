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Постанова про звіт Кабміну ще не передана голові ВР

НовиниПолітика    21.06.2018 - 15:20
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Комітет її ще не підготував

Комітет з питань економічної політики ще не передав голові Верховної ради постанову про розглянутий на засіданні комітету звіт Кабінету міністрів за 2017 рік. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій у ефірі каналу 112, передає РБК-Україна.

"Відбулась дуже масштабна розмова та дискусія стосовно звіту уряду. Наскільки мені відомо, комітет позитивно оцінив роботу уряду. Але постанови в мене ще немає. Комітет її ще не підготував, не передав. Коли вона буде передана, я буду приймати рішення щодо наступних дій", - повідомив Парубій.

Нагадаэмо, 20 червня Комітет Верховної ради з питань економічної політики одноголосно взяв до відома звіт Кабінету міністрів України.

Голова комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук зазначив, що він підготує та внесе постанову щодо розгляду звіту Кабміну у Раді.

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Звіт Кабміну  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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