Постанова про звіт Кабміну ще не передана голові ВР

Комітет її ще не підготував

Комітет з питань економічної політики ще не передав голові Верховної ради постанову про розглянутий на засіданні комітету звіт Кабінету міністрів за 2017 рік. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій у ефірі каналу 112, передає РБК-Україна.

"Відбулась дуже масштабна розмова та дискусія стосовно звіту уряду. Наскільки мені відомо, комітет позитивно оцінив роботу уряду. Але постанови в мене ще немає. Комітет її ще не підготував, не передав. Коли вона буде передана, я буду приймати рішення щодо наступних дій", - повідомив Парубій.

Нагадаэмо, 20 червня Комітет Верховної ради з питань економічної політики одноголосно взяв до відома звіт Кабінету міністрів України.

Голова комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук зазначив, що він підготує та внесе постанову щодо розгляду звіту Кабміну у Раді.