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Постановление о доплате врачам примут 24 апреля, - Минздрав

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 10:23
Постановление о доплате врачам примут 24 апреля, - Минздрав
Фото: Максим Степанов (facebook.com/StepanovMV)

Минздрав планирует окончательно урегулировать механизм доплаты врачам

Постановление относительно доплаты врачам, задействованных в борьбе с коронавирусом, будет принято на внеочередном заседании правительства в пятницу, 24 апреля. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов напомнил, что с 1 апреля все доплаты медицинским работникам были урегулированы законодательством.

"Сейчас мы мониторим информацию уже от департаментов здравоохранения, чтобы все без исключения руководители медицинских учреждений выплатили эти 300% должностного оклада за март. Завтра на внеочередном заседании правительства мы планируем принять постановление, которое окончательно урегулирует, где предусмотрено 300% заработной платы всем без исключения медработникам, которые работают с коронавирусной болезнью", - заявил глава Минздрава.

1 апреля Министерство здравоохранения определило перечень должностей медицинских работников с повышенными доплатами. Ожидается, что уже за март медицинские работники, задействованные в лечении пациентов с коронавирусом, получат доплату в размере трех должностных окладов.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области коронавирусом инфицировались 130 медиков. Еще 125 случаев COVID-19 среди медицинского персонала зафиксировали в Ивано-Франковской области. В целом, по состоянию на 22 апреля, сообщалось о 1245 случаях заражений среди медицинских работников.

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