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Постанову про доплату лікарям ухвалять 24 квітня, - МОЗ

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 10:23
Постанову про доплату лікарям ухвалять 24 квітня, - МОЗ
Фото: Максим Степанов (facebook.com/StepanovMV)

Мінохорони здоров’я планує остаточно врегулювати механізм доплати лікарям

Постанова щодо доплати лікарям, задіяних у боротьбі з коронавірусом, буде прийнята на позачерговому засідання уряду у п’ятницю, 24 квітня. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов нагадав, що з 1 квітня всі доплати медичним працівникам були врегульовані законодавством.

"Зараз ми моніторимо інформацію вже від департаментів охорони здоров’я, щоб всі без виключення керівники медичних закладів виплатили ці 300% посадового окладу за березень. Завтра на позачерговому засіданні уряду ми плануємо прийняти постанову, яка вже остаточно врегулює, де передбачено 300% заробітної плати всім без виключення медпрацівникам, які працюють з коронавірусною хворобою", - заявив глава МОЗ.

1 квітня Міністерство охорони здоров’я визначило перелік посад медичних працівників з підвищеними доплатами. Очікується, що вже за березень медичні працівники, задіяні в лікуванні пацієнтів з коронавірусом, отримають доплату у розмірі трьох посадових окладів.

Раніше повідомлялося, що у Тернопільській області коронавірусом інфікувалися 130 медиків. Ще 125 випадків COVID-19 серед медичного персоналу зафіксували в Івано-Франківській області. Загалом, станом на 22 квітня, повідомлялося про 1245 випадків заражень серед медичних працівників.

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