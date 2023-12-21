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Постачають морем. КНДР передала Росії ще понад тисячу контейнерів зі зброєю, - посол США

Четвер 21 грудня 2023 09:20
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Постачають морем. КНДР передала Росії ще понад тисячу контейнерів зі зброєю, - посол США Фото: диктатори Кім Чен Ин та Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Тетяна Степанова

Північна Корея нещодавно передала Росії нову партію зброї для війни проти України. Понад тисячу контейнерів з боєприпасами переправили морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США при НАТО Джуліан Сміт під час брифінгу.

За її словами, США має інформацію, що Північна Корея надала країні-агресору понад тисячу контейнерів з озброєннями та боєприпасами. Вони перевозилися з КНДР до Росії кораблем.

Як зазначила Сміт, в обмін на військову допомогу Пхеньян хоче отримати від Москви передові військові технології, можливо, винищувачі, ракети класу "земля-повітря", бронетехніку, обладнання для виробництва балістичних ракет або подібні матеріали.

"Військове партнерство між КНДР і Росією, що розширюється, дійсно фундаментально підриває регіональну стабільність, воно підриває міжнародну стабільність і, безумовно, підриває глобальний режим нерозповсюдження", - наголосила посол США.

Співпраця КНДР та Росії

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кремль неодноразово звертався до Північної Кореї з проханням надати снаряди. Через деякий час КНДР відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів.

Зазначимо, що, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, КНДР не зможе постійно постачати Росію у війні проти нашої країни.

Представник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати висловлюють стурбованість військовим співробітництвом Росії та Північної Кореї.

Нещодавно за даними розвідки США стало відомо, що російські кораблі із серпня місяця регулярно відвідували північнокорейський порт Расон. КНДР відправила РФ близько 2000 контейнерів зі зброєю.

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