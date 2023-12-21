Поставляют морем. КНДР передала России еще более тысячи контейнеров с оружием, - посол США
Северная Корея недавно передала России новую партию оружия для войны против Украины. Более тысячи контейнеров с боеприпасами переправили морем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США при НАТО Джулиан Смит во время брифинга.
По ее словам, у США есть информация, что Северная Корея предоставила стране-агрессору более тысячи контейнеров с вооружениями и боеприпасами. Они перевозились из КНДР в Россию кораблем.
Как отметила Смит, в обмен на военную помощь Пхеньян хочет получить от Москвы передовые военные технологии, возможно истребители, ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет или подобные материалы.
"Расширяющееся военное партнерство между КНДР и Россией действительно фундаментально подрывает региональную стабильность, оно подрывает международную стабильность и, безусловно, подрывает глобальный режим нераспространения", - подчеркнула посол США.
Сотрудничество КНДР и России
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль неоднократно обращался в Северную Корею с просьбой предоставить снаряды. Через некоторое время КНДР отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов.
Отметим, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно снабжать Россию в войне против нашей страны.
Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты выражают обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи.
Недавно, по данным разведки США, стало известно, что российские корабли с августа месяца регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.
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