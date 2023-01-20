Постачаючи Україні боєприпаси, США співпрацюють з Ізраїлем і Південною Кореєю, - Пентагон

Сполучені Штати від початку повномасштабного вторгнення РФ регулярно постачають Україні боєприпаси, матеріали, озброєння та обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступниці речника Пентагону Сабріни Сінг.

"Частково, аби гарантувати, що ми можемо зробити це (надавати допомогу - ред.) швидко, ми співпрацюємо з Республікою Корея й Ізраїлем, коли доходить до вилучення з наших складів (на території цих країн - ред.)", - зазначив представниця Міноборони США.

Водночас Сінг підкреслила, що це не впливає на готовність американських сил захищати інтереси Сполучених Штатів всередині держави та за кордоном.