Постачаючи Україні боєприпаси, США співпрацюють з Ізраїлем і Південною Кореєю, - Пентагон
Сполучені Штати від початку повномасштабного вторгнення РФ регулярно постачають Україні боєприпаси, матеріали, озброєння та обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступниці речника Пентагону Сабріни Сінг.
"Частково, аби гарантувати, що ми можемо зробити це (надавати допомогу - ред.) швидко, ми співпрацюємо з Республікою Корея й Ізраїлем, коли доходить до вилучення з наших складів (на території цих країн - ред.)", - зазначив представниця Міноборони США.
Водночас Сінг підкреслила, що це не впливає на готовність американських сил захищати інтереси Сполучених Штатів всередині держави та за кордоном.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що США попросять свої війська у Південній Кореї передати обладнання Україні.
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