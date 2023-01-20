Поставляя Украине боеприпасы, США сотрудничают с Израилем и Южной Кореей, - Пентагон
Соединенные Штаты с начала полномасштабного вторжения РФ регулярно поставляют Украине боеприпасы, материалы, вооружение и оборудование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя спикера Пентагона Сабрины Синг.
"Частично, чтобы гарантировать, что мы можем сделать это (оказывать помощь - ред.) быстро, мы сотрудничаем с Республикой Корея и Израилем, когда доходит до изъятия из наших складов (на территории этих стран - ред.)", - отметила представитель Минобороны США.
В то же время Синг подчеркнула, что это не влияет на готовность американских сил защищать интересы Соединенных Штатов внутри государства и за рубежом.
Напомним, ранее стало известно, что США попросят свои войска в Южной Корее передать оборудование Украине.
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