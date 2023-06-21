Постачав сировину для виробництва "Калібрів": російський олігарх отримав підозру

Повідомляється, що для реалізації схем Шелков використовував підконтрольне йому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" у Дніпропетровській області.

Так, рідкісні мінерали з родовищ української компанії є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану.

СБУ повідомляє, що саме їх олігарх постачав до Росії на замовлення підприємств російського воєнно-промислового комплексу. Серед них - виробники крилатих ракет "Калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, а також вертольотів Ка-52.

За матеріалами спецслужби, на початку лютого 2023 року Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат було передано у державну власність України.

Як встановило слідство, російський олігарх приховано став бенефіціарним власником української видобувної компанії ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Він здійснював фактичне управління підприємством через російського монополіста з виробництва титану ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА". Цю діяльність він проводив спільно з радником гендиректора цієї компанії.

Зазначається, що вона входить до структури найбільших виробників озброєнь для окупаційних угруповань, що воюють проти України.

Після 24 лютого 2022 року Шелков хотів приховати своє відношення до промислових активів в Україні для уникнення санкцій. Для цього він намагався передати формальне управління українським гірничим підприємством підконтрольній комерційній структурі у Дніпропетровській області.

Проте СБУ викрила оборудку, своєчасно її заблокувала та ініціювала передачу 100% російського майна в дохід України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Шелкову та його спільнику Федосеєву про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Оскільки фігуранти перебувають в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.