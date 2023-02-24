ДБР провело обшуки у членів правління банку, власником якого є президент ЦСКА
ДБР провело обшуки у членів правління та наглядової ради банку, бенефіціарним власником якого є росіянин, президент російського футбольного клубу "ЦСКА" Євгеній Гінер.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Слідчі дії проводилися для перевірки інформації щодо правомірності отримання та використання банком фінансових преференцій в сумі у понад 1,6 млрд грн. Деякі з них установа отримала після початку активної фази бойових дій", - пише пресслужба.
Отримана сума:
- більше 50% активів самого банку;
- більше 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу установи.
Також ДБР перевіряє інформацію щодо причетності депутатів й високопосадовців Росії до вчинення злочинів на території України, зокрема через контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ДБР й Нацполіція нещодавно викрила злочинну банду, яка ошукала виробників сільгосппродукції на 92 млн гривень.
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