Постачання зброї та санкції: Зеленський розкрив деталі зустрічі з американськими сенаторами

"Хороша зустріч з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Вдячний за участь у конференції з відновлення, а також у засіданні коаліції охочих. Важливо, що США приєдналися до цього формату - вперше", - повідомив Зеленський.

За його словами, пріоритетом України залишається посилення протиповітряної оборони. Він підкреслив, що Москва збирається вийти на застосування тисячі дронів за одну атаку.

"Тому важливо нарощувати захист, особливо інвестувати в дрони-перехоплювачі. Говорили й про продовження постачання озброєння з боку США та спільне виробництво зброї. Ми готові до різних форматів, і зокрема разом із Європою закупити в Сполучених Штатів великий оборонний пакет для захисту життя", - зазначив президент.

Він додав, що окремо обговорив із сенаторами додаткові санкції проти РФ і тих, хто надає Москві підтримку в її війні проти України.

"Безперечно, це саме той важіль, який може наблизити мир і зробити дипломатію непустою. Дякую за зустріч і за спільну роботу заради миру та безпеки", - підсумував український лідер.