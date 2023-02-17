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Постачання зброї не продовжує війну, а прискорює виведення російських військ з України, - Шольц

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що постачання зброї Україні не продовжує війну, а навпаки - прискорює виведення російських військ із окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Не наші поставки зброї продовжують війну. Правильно протилежне... Чим раніше президент Путін усвідомить, що він не досягає своєї імперіалістичної мети, тим більше шансів на якнайшвидше закінчення війни, виведення російських військових", - сказав Шольц.

Також німецький канцлер закликав союзників поставити бойові танки Україні.

"Будь-який, хто може це зробити, має дійсно зробити це зараз", - додав він.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента розповіли, що Росія хоче знизити темпи постачання озброєння Україні заради того, щоб накопичити власні сили та знищити ще більше населених пунктів.

Також ISW зазначали, що росіяни намагалися маніпулювати темою переговорів у грудні 2022 року, щоб затримати постачання західних танків та підготуватися до нового великого наступу.

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