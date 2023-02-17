Поставки оружия не продлевают войну, а ускоряют вывод российских войск из Украины, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки оружия Украине не продлевают войну, а наоборот - ускоряют вывод российских войск из оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Не наши поставки оружия продлевают войну. Верно обратное... Чем раньше президент Путин осознает, что он не достигает своей империалистической цели, тем больше шансов на скорейшее окончание войны, вывод российских захватных войск", - сказал Шольц. Также немецкий канцлер призвал союзников поставить боевые танки Украине. "Любой, кто может это сделать, должен действительно сделать это сейчас", - добавил он.