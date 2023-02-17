Постачання зброї не продовжує війну, а прискорює виведення російських військ з України, - Шольц

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

"Не наші поставки зброї продовжують війну. Правильно протилежне... Чим раніше президент Путін усвідомить, що він не досягає своєї імперіалістичної мети, тим більше шансів на якнайшвидше закінчення війни, виведення російських військових", - сказав Шольц.

Також німецький канцлер закликав союзників поставити бойові танки Україні.

"Будь-який, хто може це зробити, має дійсно зробити це зараз", - додав він.