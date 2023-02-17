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Поставки оружия не продлевают войну, а ускоряют вывод российских войск из Украины, - Шольц

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Пятница 17 февраля 2023 16:02
Поставки оружия не продлевают войну, а ускоряют вывод российских войск из Украины, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки оружия Украине не продлевают войну, а наоборот - ускоряют вывод российских войск из оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Не наши поставки оружия продлевают войну. Верно обратное... Чем раньше президент Путин осознает, что он не достигает своей империалистической цели, тем больше шансов на скорейшее окончание войны, вывод российских захватных войск", - сказал Шольц.

Также немецкий канцлер призвал союзников поставить боевые танки Украине.

"Любой, кто может это сделать, должен действительно сделать это сейчас", - добавил он.

Напомним, ранее в Офисе президента рассказали, что Россия хочет снизить темпы поставок вооружения Украине ради того, чтобы накопить собственные силы и уничтожить еще больше населенных пунктов.

Также ISW отмечали, что россияне пытались манипулировать темой переговоров в декабре 2022 года, чтобы задержать поставки западных танков и подготовиться к новому большому наступлению.

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