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Постачання Україні зброї запобігає конфлікту, а не загострює його, - США в ООН

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П'ятниця 19 травня 2023 05:48
Постачання Україні зброї запобігає конфлікту, а не загострює його, - США в ООН Фото: військова допомога Україні допомагає закінчити війну, а не розпалює її, заявили США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Військова допомога від союзників не сприяє ескалації війни з Росією, а навпаки - дає Україні можливість протистояти ворожій агресії.

Про це заявив заступник постійного представника США посол Роберт Вуд під час засідання Радбезу ООН, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Забезпечення зброєю територіальної оборони України не продовжує і не загострює цей конфлікт. Швидше, ця зброя допомагає відбити вторгнення РФ до сусідньої країни та запобігти її подальшому вторгненню на суверенну територію України", - заявив він.

Вуд наголосив, що якби РФ дійсно хотіла деескалації, то вже б вивела війська та припинила вторгнення.

"Натомість Росія лицемірно вносить такі теми на розгляд Ради Безпеки ООН та звинувачує інших у смерті та руйнуваннях, спричиненими через її агресію", - додав він.

Нагадаємо, що постпред України при ООН Сергій Кислиця заявляв, що РФ скликала засідання Ради безпеки ООН для того, щоб поскаржитися на збиття своїх ракет в Україні.

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