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Поставка Украине оружия предотвращает конфликт, а не обостряет его, - США в ООН

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Пятница 19 мая 2023 05:48
Поставка Украине оружия предотвращает конфликт, а не обостряет его, - США в ООН Фото: военная помощь Украине помогает закончить войну, а не разжигает ее, заявили США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Военная помощь от союзников не способствует эскалации войны с Россией, а наоборот – дает Украине возможность противостоять враждебной агрессии.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя США посол Роберт Вуд во время заседания Совбеза ООН, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Обеспечение оружием территориальной обороны Украины не продолжает и не обостряет этот конфликт. Скорее, это оружие помогает отразить вторжение РФ в соседнюю страну и предотвратить его дальнейшее вторжение на суверенную территорию Украины", - заявил он.

Вуд подчеркнул, что если бы РФ действительно хотела деэскалации, то уже вывела бы войска и прекратила вторжение.

"Вместо этого Россия лицемерно вносит такие темы на рассмотрение Совета Безопасности ООН и обвиняет других в смерти и разрушениях, вызванных ее агрессией", - добавил он.

Напомним, что постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявлял, что РФ созвала заседание Совбеза ООН для того, чтобы пожаловаться на сбивание своих ракет в Украине.

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