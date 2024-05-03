На поставки Украине оружия из нового пакета помощи от США могут уйти месяцы, - NYT

Украина уже получила первые партии оружия из нового пакета помощи на 1 млрд евро от Соединенных Штатов Америки, но на поставки всей техники могут уйти месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По данным издания, 28 апреля Украина получила партию противотанковых средств, ракет и крайне необходимых 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Вторая партия прибыла 29 апреля, а на следующий день в Польшу из Испании прибыла новая поставка ракет для систем Patriot. По словам высокопоставленного испанского чиновника, скоро они будут на фронте в Украине.

Однако основная часть оружия из крупных пакетов помощи, которые объявили США, Великобритания и Германия, поступит в Украину только через несколько месяцев.

Высокопоставленные чиновники США и других стран Запада согласились, что артиллерия, средства противовоздушной обороны и другие боеприпасы являются самыми неотложными потребностями Украины. Они также относятся к оружию, которое можно доставить быстрее всего.

Боевые машины, лодки, сложные пушки, ракетные установки и системы противовоздушной обороны гораздо сложнее и занимают больше времени для перемещения - частично потому, что их размеры часто требуют доставлять их морем и поездами под сильной охраной.

Один американский чиновник сказал, что большая часть оружия, которое было профинансировано за счет новой помощи США, и даже некоторые боеприпасы, скорее всего, будут доставлены до конца лета или даже позже.

Кроме того, США должны определить, откуда именно брать обещанную Украине технику так, чтобы не поставить под угрозу боеспособность подразделений НАТО, которые ее используют.