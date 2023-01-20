Поставки танків Leopard Україні не залежать від американських Abrams, - уряд Німеччини
Уряд Німеччини ніколи не ставив постачання танків Leopard 2 Україні в залежність від передачі американських танків M1 Abrams, заявив офіційний представник уряду Штеффен Хебестрайт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
"Ніколи... не було зв'язку чи вимоги, згідно з яким має статися одне, щоб могло статися інше", - заявив він у Берліні.
При цьому Хебестрайт зазначив, що йому важко уявити, щоб канцлер Німеччини диктував будь-які умови чи вимоги до американського президента.
Однак він також підтвердив, що скоординовані дії зі Сполученими Штатами є важливими для уряду Німеччини. Так було і з рішеннями щодо бронетранспортерів Marder або реактивних систем залпового вогню.
Раніше видання Suddeutsche Zeitung повідомляло, що канцлер Німеччини Олаф Шольц може погодитися на передачу Україні танків Leopard 2 тільки якщо Сполучені Штати, у свою чергу, поставлять Abrams.
У США вважають, що постачання танків Abrams Україні поки що не мають сенсу через те, що таку техніку складно обслуговувати.