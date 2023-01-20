Поставка танков Leopard Украине не зависит от американских Abrams, - правительство Германии

Правительство Германии никогда не ставила поставку танков Leopard 2 Украине в зависимость от передачи американских танков M1 Abrams, заявил официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Никогда... не было связи или требования, согласно которому должно произойти одно, чтобы могло произойти другое", - заявил он в Берлине.

При этом Хебестрайт отметил, что ему трудно представить, чтобы канцлер Германии диктовал какие-либо условия или требования американскому президенту.

Однако он также подтвердил, что скоординированные действия с Соединенными Штатами важны для правительства Германии. Так было и с решениями по бронетранспортерам Marder или реактивным системам залпового огня.