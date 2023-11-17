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Війна між Ізраїлем та ХАМАС уповільнила постачання снарядів в Україну, - Зеленський

Україна, П'ятниця 17 листопада 2023 09:56
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Війна між Ізраїлем та ХАМАС уповільнила постачання снарядів в Україну, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Війна між Ізраїлем та ХАМАС призвела до уповільнення постачання снарядів калібру 155 мм в Україну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

"Як ви думаєте, що на Близькому Сході почали купувати насамперед? 155 калібр. Наші запаси скоротилися", - сказав він французьким журналістам.

Ізраїль, який користується військовою підтримкою з боку Сполучених Штатів, бомбардує Сектор Газа з того часу, як бойовики ХАМАС убили сотні мирних жителів під час безпрецедентного нападу 7 жовтня.

"Це не те, що сказали США: ми нічого не даємо Україні. Ні! У нас серйозні, дуже міцні стосунки", - запевнив Зеленський. "Це нормально, всі виборюють виживання, - продовжив він. - Я не кажу, що це позитивний момент, але це життя, і ми повинні захищати те, що належить нам".

Росія та Україна щосили намагаються поповнити свої запаси артилерійських снарядів після майже двох років війни після вторгнення Москви. Південна Корея заявила, що союзник Росії Пхеньян відправив мільйон артилерійських снарядів для підтримки російського вторгнення в Україну в обмін на допомогу із супутниками. Зі свого боку, Німеччина заявила цього тижня, що Європейський Союз не досягне мети щодо відправки в Україну одного мільйона артилерійських снарядів, незважаючи на зусилля.

"Сьогодні ми маємо проблеми з артилерійськими снарядами калібру 155 міліметрів", - сказав Зеленський. У всьому світі "зараз склади порожні чи існує певний мінімум, який вам не може дати та чи інша конкретна держава, - пояснив він. - І цього недостатньо". Однак Зеленський привітав зусилля США щодо збільшення виробництва цього боєприпасів.

Допомога США Ізраїлю після атаки ХАМАС

Нагадаємо, 22 жовтня американське видання The New York Times повідомляло, що Штати передадуть Ізраїлю десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, які обіцяли Україні в рамках оборонної допомоги. Раніше ці снаряди призначали Україну.

Крім того, Міністерство оборони США без публічного афішування збільшило постачання військової допомоги Ізраїлю. Боєприпаси та ракети передаються "майже щодня".

Зазначимо, відповідно до планів, викладених у березні цього року, ЄС зобов'язався постачати Україні артилерійські снаряди протягом 12-місячного періоду спочатку шляхом використання існуючих запасів, а потім за допомогою контрактів на спільні закупівлі та збільшення виробничих потужностей.

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