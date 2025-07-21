Постачання Patriot і обслуговування F-16: Шмигаль назвав ключові рішення на "Рамштайні"

У понеділок, 21 липня, відбулася 29-та зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"). Зокрема, українську ППО пообіцяли посилити системами Patriot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля у Facebook.
"Під час засідання у форматі "Рамштайн" отримали важливий сигнал: вільний світ - на боці України та миру. Разом із партнерами зосередилися на головному зміцненні оборонного потенціалу української армії", - зазначив він.
Міністр також перерахував ключові рішення партнерів:
Швеція - готує новий пакет із засобами ППО, артилерією і технікою.
За словами Шмигаля, 29-та зустріч у форматі "Рамштайн" об'єднала 52 країни та організації. Її очолили міністр оборони Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
У засіданні, зокрема, брали участь міністр оборони США Піт Хегсет, командувач Європейського командування ЗС США і верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич і генсек НАТО Марк Рютте.
При цьому до української делегації увійшли:
Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час "Рамштайну" пообіцяв, що Німеччина разом зі США забезпечать постачання в Україну п'яти систем Patriot.
Такі системи є гранично важливими для української ППО, оскільки вони можуть знищувати ворожі балістичні ракети.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.