Постачання Patriot і обслуговування F-16: Шмигаль назвав ключові рішення на "Рамштайні"

Обіцянка Пісторіуса

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час "Рамштайну" пообіцяв, що Німеччина разом зі США забезпечать постачання в Україну п'яти систем Patriot.

Такі системи є гранично важливими для української ППО, оскільки вони можуть знищувати ворожі балістичні ракети.

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