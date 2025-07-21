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Поставки Patriot и обслуживание F-16: Шмыгаль назвал ключевые решения на "Рамштайне"

Фото: Денис Шмыгаль, министр обороны Украины (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 21 июля, состоялась 29-я встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). В частности, украинскую ПВО пообещали усилить системами Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Facebook.

Главные результаты

"Во время заседания в формате "Рамштайн" получили важный сигнал: свободный мир - на стороне Украины и мира. Вместе с партнерами сосредоточились на главном укреплении оборонного потенциала украинской армии", - отметил он. 

Министр также перечислил ключевые решения партнеров:

  • США - запускают совместно с НАТО новый механизм, который позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины. Обсуждены конкретные параметры этой инициативы. Германия уже присоединяется к поставкам пяти систем Patriot, их должны передать вскоре;
  • Германия - передает более 200 000 снарядов для систем Gepard, а также финансирует закупку украинских дальнобойных дронов;
  • Канада - продолжит участие в финансировании украинского ОПК через "датскую модель" и выделяет 20 млн канадских долларов (более 14,6 млрд долларов США) на обслуживание украинских танков;
  • Нидерланды - предоставляют 200 млн евро на дроны-перехватчики и 125 млн евро на обслуживание самолетов F-16;
  • Норвегия - в 2025 году в целом выделила 1 млрд евро на закупку дронов, из них 400 млн - на закупку у украинского ОПК;
  • Швеция - готовит новый пакет со средствами ПВО, артиллерией и техникой.

Кто участвовал 

По словам Шмыгаля, 29-я встреча в формате "Рамштайн" объединила 52 страны и организации. Ее возглавили министр обороны Британии Джон Хили и министр обороны Германии Борис Писториус. 

В заседании, в частности, принимал участие министр обороны США Пит Хегсет, командующий Европейским командованием ВС США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич и генсек НАТО Марк Рютте. 

При этом в украинскую делегацию вошли:

  • секретарь СНБО Рустем Умеров; 
  • главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский; 
  • начальник Генерального штаба генерал-майор Андрей Гнатов; начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов; 
  • первый заместитель министра обороны Сергей Боев.

Обещание Писториуса

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус во время "Рамштайна" пообещал, что Германия вместе с США обеспечат поставки в Украину пяти систем Patriot.

Такие системы являются предельно важными для украинской ПВО, поскольку они могут уничтожать вражеские баллистические ракеты.

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