Поставки Patriot и обслуживание F-16: Шмыгаль назвал ключевые решения на "Рамштайне"

В понедельник, 21 июля, состоялась 29-я встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). В частности, украинскую ПВО пообещали усилить системами Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Facebook.
"Во время заседания в формате "Рамштайн" получили важный сигнал: свободный мир - на стороне Украины и мира. Вместе с партнерами сосредоточились на главном укреплении оборонного потенциала украинской армии", - отметил он.
Министр также перечислил ключевые решения партнеров:
По словам Шмыгаля, 29-я встреча в формате "Рамштайн" объединила 52 страны и организации. Ее возглавили министр обороны Британии Джон Хили и министр обороны Германии Борис Писториус.
В заседании, в частности, принимал участие министр обороны США Пит Хегсет, командующий Европейским командованием ВС США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич и генсек НАТО Марк Рютте.
При этом в украинскую делегацию вошли:
Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус во время "Рамштайна" пообещал, что Германия вместе с США обеспечат поставки в Украину пяти систем Patriot.
Такие системы являются предельно важными для украинской ПВО, поскольку они могут уничтожать вражеские баллистические ракеты.
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