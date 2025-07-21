Поставки Patriot и обслуживание F-16: Шмыгаль назвал ключевые решения на "Рамштайне"

Главные результаты

"Во время заседания в формате "Рамштайн" получили важный сигнал: свободный мир - на стороне Украины и мира. Вместе с партнерами сосредоточились на главном укреплении оборонного потенциала украинской армии", - отметил он.

Министр также перечислил ключевые решения партнеров:

США - запускают совместно с НАТО новый механизм, который позволит европейским странам закупать американское вооружение для Украины. Обсуждены конкретные параметры этой инициативы. Германия уже присоединяется к поставкам пяти систем Patriot, их должны передать вскоре;

Германия - передает более 200 000 снарядов для систем Gepard, а также финансирует закупку украинских дальнобойных дронов;

Канада - продолжит участие в финансировании украинского ОПК через "датскую модель" и выделяет 20 млн канадских долларов (более 14,6 млрд долларов США) на обслуживание украинских танков;

Нидерланды - предоставляют 200 млн евро на дроны-перехватчики и 125 млн евро на обслуживание самолетов F-16;

Норвегия - в 2025 году в целом выделила 1 млрд евро на закупку дронов, из них 400 млн - на закупку у украинского ОПК;

Швеция - готовит новый пакет со средствами ПВО, артиллерией и техникой.

Кто участвовал

По словам Шмыгаля, 29-я встреча в формате "Рамштайн" объединила 52 страны и организации. Ее возглавили министр обороны Британии Джон Хили и министр обороны Германии Борис Писториус.

В заседании, в частности, принимал участие министр обороны США Пит Хегсет, командующий Европейским командованием ВС США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич и генсек НАТО Марк Рютте.

При этом в украинскую делегацию вошли: