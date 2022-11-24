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Постачання нафти до Словаччини по "Дружбі" припинено після ударів по Україні

Ілюстративне фото: постачання нафти до Словаччини по "Дружбі" припинено після ударів по Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Постачання нафти з Росії до Словаччини трубопроводом "Дружба" було тимчасово припинено після масованого удару по Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTK, про це заявила Барбара Путцова з компанії Mero, яка є власником та оператором чеської частини трубопроводу "Дружба".

"За наявною у нас інформацією, постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба" з України до Словаччини припинено через відключення електроенергії. Прокачування до Чехії не припинено через достатні експлуатаційні запаси в Словаччині", - заявила вона.

Путцова також зазначила, що її компанія постійно стежить за ситуацією із постачанням нафти.

Нагадаємо, постачання нафти по "Дружбі" вже припиняли 16 листопада. Тоді це також було пов'язане із ракетними ударами Росії по Україні.

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Російська ФедераціяДружбаЕлектроенергіяракетный удар