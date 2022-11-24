Постачання нафти до Словаччини по "Дружбі" припинено після ударів по Україні

Постачання нафти з Росії до Словаччини трубопроводом "Дружба" було тимчасово припинено після масованого удару по Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CTK , про це заявила Барбара Путцова з компанії Mero, яка є власником та оператором чеської частини трубопроводу "Дружба".

"За наявною у нас інформацією, постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба" з України до Словаччини припинено через відключення електроенергії. Прокачування до Чехії не припинено через достатні експлуатаційні запаси в Словаччині", - заявила вона.

Путцова також зазначила, що її компанія постійно стежить за ситуацією із постачанням нафти.