Поставки нефти в Словакию по "Дружбе" приостановлены после ударов по Украине

Поставки нефти из России в Словакию по трубопроводу "Дружба" были временно приостановлены после массированного удара по Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTK , об этом заявила Барбара Путцова из компании Mero, которая является владельцем и оператором чешской части трубопровода "Дружба".

"По имеющейся у нас информации, поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из Украины в Словакию прекращены из-за отключения электроэнергии. Прокачка в Чехию не прекращена из-за достаточных эксплуатационных запасов в Словакии", - заявила она.

Путцова также отметила, что ее компания постоянно следит за ситуацией с поставками нефти.