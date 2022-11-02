Постачання іранської зброї до РФ: ГУР просить громадян ділитися будь-якою інформацією
Головне управління розвідки Міноборони України просить громадян повідомляти будь-яку інформацію, яка допоможе визначити логістичні шляхи постачання іранського озброєння. А також ідентифікувати конкретних людей, відповідальних за ці поставки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
"Просимо повідомляти будь-яку інформацію, яка допоможе визначити логістичні шляхи постачання іранського озброєння та ідентифікувати конкретних осіб, відповідальних за ці поставки", - йдеться в повідомленні.
Розвідники просять повідомляти їм такі дані:
- інформація про осіб, відповідальних за організацію поставок - імена, займані посади, місця проживання та адреси офісів;
- розташування логістичних пунктів, складів (бажано з геолокацією);
- розташування залізничних станції та портів в яких відбувається завантаження-розвантаження;
- точні маршрути, якими переміщуються військові вантажі з Ірану до рф;
- бортові номери та фотографії автомобільного та морського транспорту, який переміщує ці вантажі.
Зазначається, що всі особи, які задіяні у постачанні іранської зброї для використання у війні проти України, порушують міжнародне право і стають співучасниками злочинів, які РФ вчиняє на території України.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Сполучені Штати мають намір використати всі доступні інструменти, щоб перешкоджати постачанню Ірану зброї Росії.
Також раніше ми писали, що Іран готується відправити Росії близько 1 тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу дії "земля-земля" та більше ударних безпілотників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.