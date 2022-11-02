Поставки иранского оружия в РФ: ГУР просит граждан делиться любой информацией

Главное управление разведки Минобороны просит граждан сообщать любую информацию, которая поможет определить логистические пути поставки иранского вооружения. А также идентифицировать конкретных людей, ответственных за эти поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Отмечается, что все лица, задействованные в поставках иранского оружия для использования в войне против Украины, нарушают международное право и становятся соучастниками преступлений, совершаемых РФ на территории Украины.

"Просим сообщать любую информацию, которая поможет определить логистические пути поставки иранского вооружения и идентифицировать конкретных лиц, ответственных за эти поставки", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Соединенные Штаты намерены использовать все доступные инструменты, чтобы препятствовать поставкам Ирана оружия России.

Также раньше мы писали, что Иран готовится отправить России около 1 тысячи дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малого радиуса действия "земля-земля" и больше ударных беспилотников.

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