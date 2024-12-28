Постачання дронів у Сили оборони рекордно збільшилось у 2024 році. Сирський назвав цифри

У 2024 році, за його словами, у Збройних силах України було створено Сили безпілотних систем.

"Порівняно з минулим роком обсяги постачання безпілотних систем до наших підрозділів збільшилися у 19 разів. Кількість уражених та знищених цілей противника зросла в 3,7 раза", - розповів він.

Як зазначив Сирський, Україна і надалі нарощуватиме цю надзвичайно важливу компоненту, необхідну в умовах сучасної технологічної війни.

