Постачання дронів у Сили оборони рекордно збільшилось у 2024 році. Сирський назвав цифри

Постачання дронів у Сили оборони рекордно збільшилось у 2024 році. Обсяги зросли у 19 разів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
У 2024 році, за його словами, у Збройних силах України було створено Сили безпілотних систем.
"Порівняно з минулим роком обсяги постачання безпілотних систем до наших підрозділів збільшилися у 19 разів. Кількість уражених та знищених цілей противника зросла в 3,7 раза", - розповів він.
Як зазначив Сирський, Україна і надалі нарощуватиме цю надзвичайно важливу компоненту, необхідну в умовах сучасної технологічної війни.
Нагадаємо, на початку вересня Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про Збройні сили України". У структурі ЗСУ створили окремий рід сил - Сили безпілотних систем.
Вже в середині вересня президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає включення Сил безпілотних систем до окремих родів сил Збройних сил України.
Додамо, раніше в Міноборони зазначали, що Україна у 2025 році планує збільшити виробництво зброї. Йдеться про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети. Зокрема, українські військові отримають понад 30 тисяч ударних дронів DeepStrike.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.