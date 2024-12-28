Поставки дронов в Силы обороны рекордно увеличились в 2024 году. Сырский назвал цифры

В 2024 году, по его словам, в Вооруженных силах Украины были созданы Силы беспилотных систем.

"По сравнению с прошлым годом объемы поставок беспилотных систем в наши подразделения увеличились в 19 раз. Количество пораженных и уничтоженных целей противника выросло в 3,7 раза", - рассказал он.

Как отметил Сырский, Украина и в дальнейшем будет наращивать эту чрезвычайно важную компоненту, необходимую в условиях современной технологической войны.