Постачальник харчування Міноборони відреагував на обшуки ДБР і СБУ

"Компанія не постачала до Міноборони послуг харчування за завищеними цінами. З початку року компанія надала послуг МО із забезпечення харчуванням ЗСУ на сотні мільйонів гривень, однак жодних коштів на рахунки компанії за контрактами 2023 року й досі не надходило", - заявив в "Актив-компані".
В компанії також заявили, що слідчі дії в офісі відбувалися майже добу. Обшуки проводили співробітники ДБР, пізніше - СБУ.
"Правоохоронці до цього часу так і не поцікавилися контрактами між "Актив-компані" та Міноборони, укладеними на постачання послуг харчування для українських військових на 2023 рік. Затримання одного з регіональних менеджерів компанії відбулося на підставі звинувачення слідчих ДБР у нібито відвантаженні продуктів одній з військових частин "лише на папері". "Актив-компані" спростовує такі підозри та доводитиме невинуватість свого співробітника", - зауважили в компанії.
Там також додали, що через активні слідчі дії, діяльність "Актив-компані" наразі заблокована, "що своєю чергою, унеможливлює своєчасне відвантаження продукції військовим частинам".
"У зв'язку з цим, "Актив-компані" просить правоохоронні органи зважати на специфіку роботи компанії та реалізовувати заходи оперативного характеру без блокування роботи компанії", - йдеться в заяві.
В "Актив-компані" наголосили, що є максимально відкритими до співпраці зі слідчими ДБР та СБУ, оскільки "законів не порушували і цін - не завищували".
"Окремо наголошуємо, що затримання екс-заступника міноборони В'ячеслава Шаповалова та оголошення йому підозри не має до харчових закупівель Міноборони жодного стосунку... "Актив-компані" ніколи не брала участі у жодних корупційних схемах. Компанія сумлінно виконує взяті на себе зобов'язання, розуміючи, що від якості та оперативності нашої роботи залежить обороноздатність українських ЗСУ. Компанія сподівається на неупередженість слідчих органів і на те, що політики перестануть підігравати сценаріям інформаційних війн, які зараз реалізовуються проти МО", - підсумували в компанії.