Постачальник харчування Міноборони відреагував на обшуки ДБР і СБУ

"Компанія не постачала до Міноборони послуг харчування за завищеними цінами. З початку року компанія надала послуг МО із забезпечення харчуванням ЗСУ на сотні мільйонів гривень, однак жодних коштів на рахунки компанії за контрактами 2023 року й досі не надходило", - заявив в "Актив-компані".

В компанії також заявили, що слідчі дії в офісі відбувалися майже добу. Обшуки проводили співробітники ДБР, пізніше - СБУ.

"Правоохоронці до цього часу так і не поцікавилися контрактами між "Актив-компані" та Міноборони, укладеними на постачання послуг харчування для українських військових на 2023 рік. Затримання одного з регіональних менеджерів компанії відбулося на підставі звинувачення слідчих ДБР у нібито відвантаженні продуктів одній з військових частин "лише на папері". "Актив-компані" спростовує такі підозри та доводитиме невинуватість свого співробітника", - зауважили в компанії.

Там також додали, що через активні слідчі дії, діяльність "Актив-компані" наразі заблокована, "що своєю чергою, унеможливлює своєчасне відвантаження продукції військовим частинам".

"У зв'язку з цим, "Актив-компані" просить правоохоронні органи зважати на специфіку роботи компанії та реалізовувати заходи оперативного характеру без блокування роботи компанії", - йдеться в заяві.