Поставщик питания Минобороны отреагировал на обыски ГБР и СБУ

В компании также заявили, что следственные действия в офисе проходят уже почти сутки. Обыски проводили сотрудники ГБР, позже - СБУ.

"Правоохранители до сих пор так и не поинтересовались контрактами между "Актив-компани" и Минобороны, заключенными на поставку услуг питания для украинских военных на 2023 год. Задержание одного из региональных менеджеров компании произошло на основании обвинения следователей ГБР в якобы отгрузке продуктов одной из военных частей "лишь на бумаге". "Актив-компани" опровергает такие подозрения и будет доказывать невиновность своего сотрудника", - отметили в компании.

Там также добавили, что из-за активных следственных действий, деятельность "Актив-компани" заблокирована, "что в свою очередь делает невозможным своевременную отгрузку продукции военным частям".

"В связи с этим, "Актив-компани" просит правоохранительные органы учитывать специфику работы компании и реализовывать мероприятия оперативного характера без блокировки работы компании", - говорится в заявлении.

В "Актив-компане" подчеркнули, что максимально открыты к сотрудничеству со следователями ГБР и СБУ, поскольку "законов не нарушали и цен - не завышали".

"Отдельно подчеркиваем, что задержание экс-замминобороны Вячеслава Шаповалова и объявление ему подозрения не имеет к пищевым закупкам Минобороны никакого отношения... "Актив-компани" никогда не участвовала ни в каких коррупционных схемах. Компания добросовестно выполняет взятые на себя обязательства, понимая, что от качества и оперативности нашей работы зависит обороноспособность украинских ВСУ. Компания надеется на беспристрастность следственных органов и на то, что политики перестанут подыгрывать сценариям информационных войн, которые сейчас реализуются против МО", - подытожили в компании.