Постачали браковані міни на фронт: СБУ затримала керівництво оборонного заводу

Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони та Мінстратегпрому України викрила організаторів схеми постачання на фронт бракованих мінометних снарядів.

Під час операції у Дніпропетровській області правоохоронці затримали гендиректора оборонного заводу та його першого заступника, які поставили до ЗСУ партію боєприпасів.

Крім очільників державного підприємства, співробітники СБУ затримали екскерівника одного з військових представництв Міноборони та очільника групи контролю відповідного підрозділу.

Подробиці злочинної схеми

Як з'ясували правоохоронці, на початку 2024 року керівництво заводу уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для Сухопутних військ ЗСУ.

Згідно із підписаними документами, підприємство мало поставити війську оптові партії 120-х мінометних снарядів.

Утім для серійного виробництва снарядів підозрювані використовували неякісні матеріали та виконували роботи з дефектом. У підсумку це призвело до неспрацювання капсуля основного метального заряду та відсутності стабільної роботи всього порохового заряду.

Також до складу боєприпасів входили додаткові снаряди, які не відповідають стандартам застосування у бойових умовах. У такий спосіб організатори оборудки намагалися здешевити виробництво, щоб отримати більший прибуток із держзамовлення.

Співучасники злочинної схеми

До реалізації схеми керівництво заводу залучило посадовців військового представництва, які мають здійснювати контроль за якістю оборонної продукції. За матеріалами справи, військові чиновники свідомо "заплющили очі" на браковану партію боєприпасів і внесли неправдиві відомості до своїх звітів.

Як наслідок, на фронт потрапило 120 тисяч непридатних до використання мін, що було підтверджено висновками фахової експертизи.

Фото: СБУ затримало керівництво оборонного заводу (t.me/SBUkr)

Відповідальність за злочин

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом затриманим про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 114-1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке призвело до тяжких наслідків.

Зловмисникам загрожує 15 років тюрми.