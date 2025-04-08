Корупційна схема в закупівлях військових пристроїв: у Києві експосадовцю оголошено підозру

У Києві викрили корупційну схему в закупівлях військових пристроїв. Нацполіція оголосила підозру колишньому посадовцю за зловживання службовим становищем.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Національну поліцію України.

У Києві Національна поліція повідомила про підозру колишньому посадовцю державної установи, який намагався організувати махінацію з придбанням обладнання для військових.

За інформацією поліції, зловмисник, перебуваючи на посаді завідувача науково-дослідної лабораторії, запропонував підприємцю, який виробляв станції для виявлення безпілотників, завищити вартість продукції для виграшу у тендері.

Різницю між реальною вартістю та завищеною сумою посадовець планував отримати як "відкат".

Пристрій, який виробляв підприємець, був розроблений для виявлення FPV-дронів і продемонстрував хороші результати в зоні бойових дій.

Фото: Нацполіція оголосила підозру ексчиновнику

Оскільки державна установа планувала придбати подібне обладнання, посадовець вирішив скористатися ситуацією, дізнавшись, що в бюджеті на закупівлю закладено 1,5 млн грн. Він почав підбурювати підприємця завищити ціну на 138 тисяч гривень, пообіцявши допомогти виграти тендер.

Проте, підприємець не погодився на незаконну пропозицію та одразу звернувся до правоохоронців. Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі Печерського управління поліції Києва оперативно зреагували, попередивши подальшу реалізацію злочинного плану.

Наразі посадовцю оголошено підозру за частиною 4 статті 27 та частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України - підбурення службової особи до заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

За цією статтею передбачено покарання до 8 років позбавлення волі. Слідство триває.