На пост премьера Британии претендуют уже 7 политиков

Уже 7 британских политиков объявили о намерении занять пост премьер-министра Британии и лидера правящей консервативной партии после отставки Терезы Мэй. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, бывший министр по вопросам Brexit (выхода Британии из ЕС) Доминик Рааб и бывшая лидер Палаты общин Андреа Лидсом заявили, что будут бороться за пост премьер-министра страны и лидера Консервативной партии.

Отмечается, что Рааб пообещал британцам "бороться за более справедливое соглашение о Brexit", а Лидсом, которая своим выходом из Палаты общин ускорила отставку Мэй, высказала мнение, что у нее есть "необходимые опыт и уверенность, чтобы привести страну к светлому будущему".

Напомним, ранее сообщалось, что на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии претендуют 5 кандидатов. В частности, о своем намерении занять пост Терезы Мэй объявили экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, а также министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Добавим, премьер-министр Британии Тереза Мэй 24 мая объявила, что покидает свой пост 7 июня. Причиной такого решения стали разногласия в стране и правительстве из-за соглашения о выходе Британии из Евросоюза (Brexit).