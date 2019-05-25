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В Британии за пост премьера готовы бороться 5 кандидатов

Новости » Политика    25.05.2019 - 14:20
В Британии за пост премьера готовы бороться 5 кандидатов
Иллюстративное фото (flickr.com defenceimages)

В правящей партии считают, что новго лидера должны выбрать до конця июля

После объявления Терезы Мэй об уходе в отставку за пост лидера Консервативной партии, который определит следующего премьер-министра, готовы побороться 5 кандидатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что баллотироваться на пост лидера Консервативной партии подтвердили свое намерение министр иностранных дел Джереми Хант, секретарь международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения Мэтт Хенкок, экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, а также бывший секретарь по работе и пенсиям Эстер МакВей.

Последним о своем намерении принять участие в борьбе за пост стал Мэтт Хэнкок, который заявил, что доставка Brexit является "критически важной", поэтому преемник Мэй должен быть более "грубо честным" в отношении компромиссов, которые необходимы для заключения сделки в парламенте.

Главы партии считают, что новый лидер должен быть выбран до конця июля.

Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 24 мая объявила, что покидает свой пост 7 июня. Причиной такого решения стали разногласия в стране и правительстве из-за соглашения о выходе Британии из Евросоюза (Brexit).

 

Нового премьера Британии планируют избрать до 20 июля Евросоюз не изменит позицию по Brexit после отставки Мэй
Новости Украины Премьер-министрВеликобритания
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