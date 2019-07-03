На пост председателя Европарламента определены 4 канидата

На пост председателя Европарламента претендуют четыре кандидата из Германии, Испании, Италии и Чехии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕП.

Среди кандидатов двое женщин - представительница Германии Ска Келлер от фракции "Зеленые - Европейский свободный альянс" и гражданка Испании Сира Рего - она представляет левую политическую группу "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера".

Еще двое кандидатов - представитель союза партий социалистической направленности "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" итальянец Давид Сассоли и выдвиженец от фракции "Европейские консерваторы и реформисты", чешский политик Ян Заградил.

Кандидаты на пост президента могут выдвигаться либо политической группой, либо 1/20 членов. Выборы проводятся тайным голосованием. Чтобы быть избранным, кандидат должен выиграть абсолютное большинство действительных поданных голосов, то есть 50% плюс один. Если ни один кандидат не был избран в первом туре голосования, те же или новые кандидаты могут быть выдвинуты во втором или третьем туре.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский парламент может возглавить уроженец Украины - болгарский политик от группы социалистов Сергей Станишев.