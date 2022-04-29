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Поссорились из-за награбленного: в Херсонской области буряты устроили перестрелку с чеченцами

Фото: в Херсонской области буряты устроили перестрелку с чеченцами (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированной Киселевке Херсонской области войска России чеченской и бурятской национальности поссорились между собой. Устроили перестрелку из-за награбленного.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В ночном инциденте участвовали по более чем 50 военных с каждой из сторон. Сейчас точное количество погибших и раненых неизвестно.

"Причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурятов вести наступательные боевые действия и "неравноправие" условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". Их задача - побудить подразделения оккупантов к активным действиям. То есть, открывать огонь по тому, кто пытается отступать", - пишет разведка.

Еще одной причиной стало неравномерное распределение награбленного.

Командиры обоих составных подразделений России поссорились из-за нежелания участвовать в наступательных действиях.

"Выяснилось, что российским контрактникам была обещана операция по "крымскому сценарию". То есть, отсутствие сопротивления со стороны Украины, выделение жилья на занятых территориях и спокойное прохождение службы", - добавляет разведка.

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