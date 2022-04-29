Посварились через награбоване: в Херсонській області бурята влаштували перестрілку з чеченцями

В нічному інциденті брали участь по більше ніж 50 військових з кожної зі сторін. Наразі точна кількість загиблих й поранених невідома.

"Причини міжетнічного конфлікту полягають в небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та "нерівноправність" умов з чеченцями. Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу виключно в якості "загороджувальних загонів". Їхнє завдання - спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто, відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати", - пише розвідка.

Ще однією причиною став нерівномірний розподіл награбованого.

Командири обох складових підрозділів Росії посварилися через небажання брати участь у наступальних діях.

"З’ясувалось, що російським контрактникам була обіцяна операція за "кримським сценарієм". Тобто, відсутність спротиву з боку України, виділення житла на зайнятих територіях та спокійне проходження служби", - додає розвідка.