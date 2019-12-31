Посредник убийства журналиста Куцяка получил тюремный срок

Фото: журналист Ян Куцяк (facebook.com/Aktuality.sk)

Суд вынес первый приговор по делу убийства журналиста, писавшего о коррупции

Суд в Словакии вынес приговор посреднику в убийстве братиславского журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.sk.

Как сообщается, это первый приговор по делу об убийстве Куцяка.

"Золтан Андруско признан виновным в посредничестве в организации убийства и приговорен к 15 годам лишения свободы. Он передал убийце подробную информацию о Куцяке. За это ему могли назначить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, но суд избрал более мягкую меру в связи с тем, что Андруско сотрудничал со следствием", - говорится в сообщении.

В деле есть еще четыре фигуранта, среди которых - исполнитель и заказчик убийства. Словацкие юристы предполагают, что им назначат пожизненные сроки.

Как писало РБК-Украина ранее, 30 октября 2018 года суд арестовал четырех обвиняемых в убийстве Куциака.

Стоит также отметить, что в мае прошлого года адвокат семьи Куциака Даниэль Липсик обвинил словацкую полицию в уничтожении улик на месте убийства. Защитник подчеркивал, что расстрелянные тела Куциака и его невесты были перемещены без осмотра судмедэксперта на месте убийства, что привело к изначально неправильному определению времени смерти.

Ян Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача на западе Словакии. Журналист обнаружил коррупционные схемы во властных структурах страны и сообщил о связях высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета".

В Словакии после его убийства партия Most-Hid, входящей в парламентскую коалицию, инициировала досрочные выборы. Отметим, что секретарь Совета безопасности Вилиам Джассен и помощник премьер-министра Мария Троскова оставили должности в правительстве. Ранее министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста.