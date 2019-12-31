Посередник вбивства журналіста Куцяка отримав тюремний термін

Фото: журналіст Ян Куцяк (facebook.com/Aktuality.sk)

Суд виніс перший вирок у справі вбивства журналіста, який писав про корупцію

Суд в Словаччині виніс вирок посереднику у вбивстві братиславського журналіста Яна Куцяка і його нареченої Мартіни Кушнірової. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.sk.

Як повідомляється, це перший вирок у справі про вбивство Куцяка.

"Золтан Андруско визнаний винним у посередництві в організації вбивства і засуджений до 15 років позбавлення волі. Він передав вбивці детальну інформацію про Куцяка. За це йому могли призначити максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі, але суд обрав більш м'який запобіжний у зв'язку з тим, що Андруско співпрацював зі слідством ", - йдеться в повідомленні.

У справі є ще чотири фігуранти, серед яких - виконавець і замовник вбивства. Словацькі юристи припускають, що їм призначать довічні терміни.

Як писало РБК-Україна раніше, 30 жовтня 2018 року суд заарештував чотирьох обвинувачених у вбивстві Куцяка.

Варто також відзначити, що в травні минулого року адвокат сім'ї Куцяка Даніель Ліпсік звинуватив словацьку поліцію у знищенні доказів на місці вбивства. Захисник підкреслював, що розстріляні тіла Куцяка і його нареченої були переміщені без огляду судмедексперта на місці вбивства, що призвело до початку неправильного визначення часу смерті.

Ян Куцяк і його наречена були вбиті 21 лютого 2018 року в селі Велка-Мача на заході Словаччини. Журналіст виявив корупційні схеми у владних структурах країни та повідомив про зв'язки високопоставлених чиновників апарату уряду з італійським мафіозним угрупуванням "Ндрангета".

У Словаччині після його вбивства партія Most-Hid, що входить в парламентську коаліцію, ініціювала дострокові вибори. Відзначимо, що секретар Ради безпеки Віліам Джассем і помічник прем'єр-міністра Марія Тросково залишили посади в уряді. Раніше міністр культури Словаччини Марек Мадаріч подав у відставку після вбивства журналіста.