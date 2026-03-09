Поспішають перед виборами. Партія Орбана хоче терміново арештувати гроші Ощадбанку

Партія прем'єра Угорщини Віктора Орбана Фідес подала законопроєкт про арешт українського держмайна, яке було захоплено силовиками минулого тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.
Законопроєкт, яким пропонується вважати заарештованими українські гроші та золото до закінчення процедури розслідування, подав до парламенту голова фракції "Фідес" Мате Кочиш.
Він вже представив його на засіданні комітету угорського парламенту з нацбезпеки. Один із членів комітету, представник Фідес, розповів, що влада вивчає, як "мета і використання майна, яке перевозилося, можуть вплинути на національну безпеку".
Зі свого боку опозиційні депутати-члени комітету були незадоволені тим, що законопроєкт вирішили розглядати в прискореному режимі перед майбутніми парламентськими виборами. За їхніми словами, достатньої кількості часу для ознайомлення з такою ініціативою не було.
У відповідь Кочиш заявив, що перед виборами (12 квітня) парламент засідатиме кілька разів, тому ухвалити законопроєкт нібито потрібно терміново.
Комітет із нацбезпеки зрештою рекомендував парламенту розглянути законопроєкт у винятковому порядку й ухвалити його.
Нагадаємо, минулого тижня Україна перевозила гроші та золото у великих розмірах з Австрії через територію Угорщини.
Угорські силовики провели операцію із захоплення українських інкасаторів разом із державним майном, що викликало дипломатичний скандал.
Будапешт пояснив захоплення громадян України в заручники "підозрою у відмиванні грошей".
Цього ж дня Україні вдалося звільнити інкасаторів. При цьому гроші та золото залишилися в Угорщині.