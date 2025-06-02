Не поспішають із перемир'ям? Умєров розповів, коли РФ відповість на меморандум України

Україна і Росія обмінялися меморандумами

Нагадаємо, 28 травня міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що він передав голові російської делегації Володимиру Мединському документ, у якому викладено позицію України про припинення вогню з Росією.

Він також підкреслив, що Україна хоче отримати від Росії подібний меморандум.

Джерела РБК-Україна сьогодні, 2 червня, повідомили, що Росія через Туреччину передала Україні свій меморандум про припинення вогню і завершення війни. Це сталося під час переговорів у Стамбулі.

Варто зауважити, що Росія виступає проти перемир'я з Україною щонайменше на 30 днів без своїх ультимативних умов.

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