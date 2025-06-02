Не спешат с перемирием? Умеров рассказал, когда РФ ответит на меморандум Украины

Украина и Россия обменялись меморандумами

Напомним, 28 мая министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что он передал главе российской делегации Владимиру Мединскому документ, в котором изложена позиция Украины о прекращении огня с Россией.

Он также подчеркнул, что Украина хочет получить от России подобный меморандум.

Источники РБК-Украина сегодня, 2 июня, сообщили, что Россия через Турцию передала Украине свой меморандум о прекращении огня и завершении войны. Это произошло во время переговоров в Стамбуле.

Стоит заметить, что Россия выступает против перемирия с Украиной как минимум на 30 дней без своих ультимативных условий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.