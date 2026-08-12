Не поспішайте купувати: експерт назвав ситуації, коли оренда житла вигідніша

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Оренда може бути вигіднішою для людей, які часто переїжджають.

Молодій сім’ї не завжди доцільно одразу купувати велику квартиру ''із запасом''.

Купівля може стати раціональнішою, якщо людина планує жити в одному місці тривалий час.

Під час порівняння потрібно враховувати ремонт, меблі, податки та інші витрати.

Оренда житла може бути раціональнішим рішенням для людей, які не впевнені, що надовго залишаться в одному місці. За словами Тараса Козака, одним із прикладів є молода сім’я, яка лише починає спільне життя.

"Якщо їх двоє, для чого їм купляти з запасом чотири кімнати? Потім з’являться діти, і залежно від їхньої кількості може знадобитися більша квартира. Тоді доведеться продавати одну, купувати іншу, а це завжди втрати, ремонти, переїзди, меблі", – пояснив експерт.

Ще одним випадком він назвав мобільність родини. Якщо людина сьогодні працює в одному місті, а завтра може переїхати в інше, купівля житла може створити додаткові витрати.

Оренда також може мати фінансовий сенс, якщо власний капітал приносить дохідність, вищу за вартість оренди. У такій ситуації людині може бути вигідніше залишити кошти в інвестиціях і винаймати житло.

Водночас купівля квартири може бути раціональнішою, якщо сім’я вже сформувалася, не планує переїжджати та знайшла житло у місці, де хоче прожити тривалий час.

За словами експерта, рішення про купівлю може мати не лише фінансову складову.

"Ви знаєте, що тут будете жити дуже довго, тоді можна підібрати хорошу квартиру, яка вам подобається, у гарному місці. Це вже не фінансовий показник", – розповів він.

Ще одним фактором для купівлі може стати ситуація на ринку. Якщо під час кризи ціни на житло суттєво знижуються, а в людини є вільні кошти, придбання квартири може дати змогу заощадити.

Водночас перед купівлею необхідно враховувати не лише ціну самої квартири. За словами Козака, покупцеві варто мати достатньо коштів для ремонту, меблів та облаштування житла.

"Якщо вам вистачає тільки на квартиру, а жити в ній з точки зору зручності не хочеться через ремонт, краще орендувати", – зазначив експерт.

Він також радить враховувати податки та інші витрати, які виникають після придбання нерухомості. Комунальні платежі є як у власника, так і в орендаря, однак під час купівлі додаються витрати на ремонт, меблі, податки та облаштування.