Не спешите покупать: эксперт назвал ситуации, когда аренда жилья более выгодна

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Аренда может быть более выгодной для людей, часто переезжающих.

Молодой семье не всегда целесообразно сразу покупать большую квартиру с запасом.

Покупка может стать более рациональной, если человек планирует жить в одном месте длительное время.

При сравнении нужно учитывать ремонт, мебель, налоги и другие расходы.

Аренда жилья может быть более рациональным решением для людей, не уверенных, что надолго останутся в одном месте. По словам Тараса Козака, одним из примеров является молодая семья, которая только начинает совместную жизнь.

"Если их двое, для чего им покупать с запасом четыре комнаты? Потом появятся дети, и в зависимости от их количества может понадобиться большая квартира. Тогда придется продавать одну, покупать другую, а это всегда потери, ремонты, переезды, мебель", – объяснил эксперт.

Еще одним случаем он назвал мобильность семьи. Если человек работает сегодня в одном городе, а завтра может переехать в другой, покупка жилья может создать дополнительные расходы.

Аренда также может иметь финансовый смысл, если собственный капитал приносит доходность выше стоимости аренды. В такой ситуации человеку может быть выгоднее оставить денежные средства в инвестициях и снимать жилье.

В то же время, покупка квартиры может быть более рациональной, если семья уже сформировалась, не планирует переезжать и нашла жилье в месте, где хочет прожить длительное время.

По словам эксперта, решение о покупке может иметь не только финансовую составляющую.

"Вы знаете, что здесь будете жить очень долго, тогда можно подобрать хорошую квартиру, которая вам нравится, в хорошем месте. Это уже не финансовый показатель", – рассказал он.

Еще одним фактором для покупки может стать обстановка на рынке. Если во время кризиса цены на жилье существенно снижаются, а у человека есть свободные средства, приобретение квартиры может сэкономить.

В то же время, перед покупкой необходимо учитывать не только цену самой квартиры. По словам Козака, покупателю стоит иметь достаточно средств для ремонта, мебели и обустройства жилья.

"Если вам хватает только на квартиру, а жить в ней с точки зрения удобства не хочется из-за ремонта, лучше арендовать", – отметил эксперт.

Он также рекомендует учитывать налоги и другие расходы, возникающие после приобретения недвижимости. Коммунальные платежи есть как у собственника, так и у арендатора, однако при покупке добавляются расходы на ремонт, мебель, налоги и обустройство.