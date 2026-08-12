Не спешите покупать: эксперт назвал ситуации, когда аренда жилья более выгодна

Аренда жилья может быть финансово выгоднее покупки квартиры в ряде ситуаций. В частности, это касается молодых семей, мобильных работников и людей, которые могут получать более высокую доходность от собственного капитала, чем стоимость аренды.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.
Главное:
Аренда жилья может быть более рациональным решением для людей, не уверенных, что надолго останутся в одном месте. По словам Тараса Козака, одним из примеров является молодая семья, которая только начинает совместную жизнь.
"Если их двое, для чего им покупать с запасом четыре комнаты? Потом появятся дети, и в зависимости от их количества может понадобиться большая квартира. Тогда придется продавать одну, покупать другую, а это всегда потери, ремонты, переезды, мебель", – объяснил эксперт.
Еще одним случаем он назвал мобильность семьи. Если человек работает сегодня в одном городе, а завтра может переехать в другой, покупка жилья может создать дополнительные расходы.
Аренда также может иметь финансовый смысл, если собственный капитал приносит доходность выше стоимости аренды. В такой ситуации человеку может быть выгоднее оставить денежные средства в инвестициях и снимать жилье.
В то же время, покупка квартиры может быть более рациональной, если семья уже сформировалась, не планирует переезжать и нашла жилье в месте, где хочет прожить длительное время.
По словам эксперта, решение о покупке может иметь не только финансовую составляющую.
"Вы знаете, что здесь будете жить очень долго, тогда можно подобрать хорошую квартиру, которая вам нравится, в хорошем месте. Это уже не финансовый показатель", – рассказал он.
Еще одним фактором для покупки может стать обстановка на рынке. Если во время кризиса цены на жилье существенно снижаются, а у человека есть свободные средства, приобретение квартиры может сэкономить.
В то же время, перед покупкой необходимо учитывать не только цену самой квартиры. По словам Козака, покупателю стоит иметь достаточно средств для ремонта, мебели и обустройства жилья.
"Если вам хватает только на квартиру, а жить в ней с точки зрения удобства не хочется из-за ремонта, лучше арендовать", – отметил эксперт.
Он также рекомендует учитывать налоги и другие расходы, возникающие после приобретения недвижимости. Коммунальные платежи есть как у собственника, так и у арендатора, однако при покупке добавляются расходы на ремонт, мебель, налоги и обустройство.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.