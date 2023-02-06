Посольство звернулося до українців у Туреччині через землетрус

"У зв’язку із складною та небезпечною сейсмічною та метеорологічною ситуацією на території Турецької Республіки, що спричинила складні умови на автошляхах Туреччини, перебої зі зв’язком та енергопостачанням на південному сході країни та обмеження роботи аеропортів через сильні хуртовини, просимо Вас бути пильними та обережними при плануванні своїх пересувань по території Турецької Республіки та перебування в місцях сильної сейсмічної дії", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що посольство вживає заходи з пошуку та сприяння українцям, які могли постраждати внаслідок сьогоднішнього землетрусу, та перебуває на постійному контакті з державними органами Туреччини і відповідними відомствами.

Окрім того, для захисту, сприяння та допомоги в посольстві цілодобово діє гаряча лінія.

Якщо у вас є інформації щодо постраждалих українців, або ви потребуєте невідкладної допомоги, посольство просить звернутись за телефоном: +90 539 550 98 98.

Для зв’язку з регіональними відділеннями AFAD, просять використовувати такі контакти: